В Тюменской области и ЯНАО объявили беспилотную опасность
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Тюменской области и ЯНАО объявили беспилотную опасность
"На Ямале и в соседних регионах объявлена беспилотная опасность", - сообщило правительство ЯНАО.
О введении режима беспилотной опасности в Тюменской области объявило ГУ МЧС по региону.
"Объявлена "Беспилотная опасность" в Тюменской области 30 сентября. Оставайтесь дома не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Соблюдайте спокойствие", - говорится в сообщении.
Ранее режим беспилотной опасности был объявлен в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе.