В Тюменской области и ЯНАО объявили беспилотную опасность

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Тюменской области и ЯНАО объявили беспилотную опасность

"На Ямале и в соседних регионах объявлена беспилотная опасность", - сообщило правительство ЯНАО.

О введении режима беспилотной опасности в Тюменской области объявило ГУ МЧС по региону.

"Объявлена "Беспилотная опасность" в Тюменской области 30 сентября. Оставайтесь дома не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Соблюдайте спокойствие", - говорится в сообщении.

Ранее режим беспилотной опасности был объявлен в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе.