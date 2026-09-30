Хинштейн сообщил о нейтрализации над Курской областью 88 БПЛА за сутки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о нейтрализации 88 беспилотников над регионом за прошедшие сутки, с 9 утра по Москве 29 сентября до 9 утра 30 сентября.

Также за сутки было 49 артобстрелов отселенных районов и три сброса взрывных устройств с беспилотников. Погибших и пострадавших нет.

В результате атак в Льгове повреждены два дома, один автомобиль.

В селе Илёк Беловского района повреждён объект энергетики, частично обесточена одна улица, а также водонапорная башня и зерноток. В слободе Белой повреждены три автомобиля.