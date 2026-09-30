Военные РФ поразили Киевскую ГЭС и Трипольскую ТЭС в Киевской области

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе массированного удара минувшей ночью поразили объекты энергетики Украины в Киевской области, заявили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, ночью поражена гидроэлектростанция Киевская (населенный пункт Вышгород), обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части Киевской области.

Также нанесен удар по Трипольской ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, сообщили в министерстве.

Минобороны РФ заявило, что ночью поражены электроподстанция "Киевская" в селе Наливайковка, "обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области", и аккумуляторный парк хранения энергии в селе Гореничи, "использовавшийся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в Киеве и Киевской области".