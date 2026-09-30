Поиск

Военные РФ поразили Киевскую ГЭС и Трипольскую ТЭС в Киевской области

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе массированного удара минувшей ночью поразили объекты энергетики Украины в Киевской области, заявили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, ночью поражена гидроэлектростанция Киевская (населенный пункт Вышгород), обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части Киевской области.

Также нанесен удар по Трипольской ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, сообщили в министерстве.

Минобороны РФ заявило, что ночью поражены электроподстанция "Киевская" в селе Наливайковка, "обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области", и аккумуляторный парк хранения энергии в селе Гореничи, "использовавшийся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в Киеве и Киевской области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Киевская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума девятого созыва начала работу

 Госдума девятого созыва начала работу

Правительство продлило до 31 октября запрет на экспорт дизтоплива для производителей

Военные РФ поразили Киевскую ГЭС и Трипольскую ТЭС в Киевской области

Нижегородца будут судить за подделку документов о преследовании соискателей политубежища

 Нижегородца будут судить за подделку документов о преследовании соискателей политубежища

В Тюменской области и ЯНАО объявили беспилотную опасность

ФАС возбудила 58 дел против нефтяников и частных АЗС по ценам на топливо

В ХМАО объявили беспилотную опасность

Более 300 горняков вывели на поверхность из-за пожара на шахте "Распадская"

БПЛА сбиты над Самарской областью, повреждены несколько частных домов

Домодедово и Жуковский работают по согласованию

 Домодедово и Жуковский работают по согласованию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12017 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов