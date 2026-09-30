Правительство продлило до 31 октября запрет на экспорт дизтоплива для производителей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство продлило до 31 октября включительно запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей. Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба правительства.

"Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании", - говорится в сообщении.

До сих пор запрет на экспорт ДТ для производителей вводили по 30 сентября 2026 года, для непроизводителей - до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина из страны. Кроме того, до 31 января 2027 года работает полный запрет на экспорт бензина.