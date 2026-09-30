Нижегородца будут судить за подделку документов о преследовании соискателей политубежища

Фото: Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Центр общественных связей ФСБ и СКР сообщили, что завершено расследование дела жителя Нижегородской области, которого обвиняют в подделке документов для россиян, которые уехали за границу и там добиваются статуса политического беженца.

Сотрудники этих служб пресекли противоправную деятельность россиянина 1997 года рождения "по производству и реализации поддельных документов, впоследствии используемых находящимися за границей гражданами России для получения статуса политического беженца", сообщили в ЦОС.

Как сказала представитель СКР Светлана Петренко, фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 327 УК (изготовление в целях использования и сбыт поддельных бланков). Дело направлено в суд.

"По версии следствия, обвиняемый получил через посредника предложение за денежное вознаграждение изготовить поддельный протокол об административном правонарушении. Фигурант с использованием компьютерной программы незаконно сделал фальшивый бланк протокола и собственноручно внес в него заведомо ложные сведения о совершении гражданином Российской Федерации противоправного деяния - действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации", - сказала Петренко.

Затем он отправил эту бумагу почтой в Нью-Йорк заказчику для дальнейшего использования с целью получения статуса политического беженца.

В ФСБ добавили, что в ходе обысков у задержанного изъято более 150 печатей различных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов (фиктивные постановления об административных правонарушениях, медицинские справки о получении увечий при задержании, объяснения и другое).