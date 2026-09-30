В Москве объяснили неприемлемость "энергетического" и "черноморского" перемирий

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Инициативы "энергетического" и "черноморского" перемирий направлены не на прочный мир, а на передышку для восполнения военного потенциала Украины, заявил "Интерфаксу" директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Нам только выдвигают ультиматумы, которые имеют целью не прочный мир, а временную передышку, чтобы восполнить военный потенциал и возобновить конфликт с новой силой. Именно на это направлены звучащие сейчас инициативы "энергетического", "черноморского" и иных видов перемирия. Это совсем не то, что может привести к устойчивому миру", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняют ли актуальность разработанные ранее различные планы урегулирования конфликта вокруг Украины.

Полищук отметил, что "мирный путь решения разногласий всегда предпочтительнее военного". "Однако все реалистичные опции урегулирования до сих пор торпедировались Киевом и Европой. Если бы европейцы не пытались "похоронить" договоренности Анкориджа 2025 года, мир наступил бы год назад", - продолжил он.

По его словам, Россия приветствует усилия всех, "кто стремится содействовать мирному процессу и выдвигает действительно конструктивные инициативы". "В их числе были предложения Китая, Бразилии, групп африканских и арабских государств, Соединённых Штатов", - пояснил дипломат.

"С нашей стороны подтверждается готовность вернуться к американской формуле, одобренной на Аляске", - подчеркнул он.