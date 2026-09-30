Военные РФ уничтожили в Чёрном море судно, доставлявшее груз для ВСУ в порт "Одесса"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России уничтожили в северо-западной части Чёрного моря сухогруз, доставлявший в порт "Одесса" военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт "Одесса" военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ", - сказано в сообщении ведомства.