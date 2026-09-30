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Военные РФ нанесли удары по используемой ВСУ инфраструктуре и складам электронного оборудования

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, местам хранения БПЛА противника, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, местам хранения беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении ведомства.

Удары нанесены также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 154 районах, говорится в сводке.

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