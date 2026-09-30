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Муфтий Крганов переизбран главой Духовного собрания мусульман России

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Альбир Крганов останется на посту главы Духовного собрания мусульман России в ближайшие пять лет, за это решение единогласно проголосовали делегаты съезда ДСМР, который состоялся в Москве.

Как сообщила в среду пресс-служба муфтията, его руководитель обозначил приоритеты организации, среди них - поддержка защитников Отечества, работа в образовательной сфере, строительство мечетей.

Духовное собрание мусульман России, одна из крупнейших централизованных исламских религиозных организаций страны, была создана десять лет назад. Альбир Крганов, бывший муфтий Чувашии, с самого начала возглавлял ДСМР.

Альбир Крганов Духовное собрание мусульмане
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