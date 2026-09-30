Замглавы МИД России обсудил с представителем ЛАГ ситуацию в зоне Персидского залива

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко принял представителя Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валида Хамеда Шилтага по его просьбе; стороны обсудили сохраняющуюся напряженную ситуацию в зоне Персидского залива, сообщили в МИД.

"В ходе беседы состоялось обсуждение актуальной ближневосточной проблематики с акцентом на сохраняющуюся напряженную ситуацию в зоне Персидского залива, обусловленную американо-израильской агрессией против Ирана", - говорится в сообщении.

Кроме того, были рассмотрены практические вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между Россией и ЛAГ, включая график предстоящих совместных мероприятий.