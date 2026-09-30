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Песков назвал напоминанием горячим головам предупреждение о ядерном оружии в связи с угрозами Европы на тему Калининграда

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали напоминанием горячим головам в Европе последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у России в связи с угрозами блокады Калининградской области.

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"Мы неоднократно слышали достаточно оголтелые заявления из Польши и других европейских стран, в которых также затрагивалась тема Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее посольства РФ в Бельгии, Великобритании и Ирландии за три дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал РФ, в том числе и ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда.

Дмитрий Песков Калининград Калининградская область НАТО Польша
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