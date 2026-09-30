Заместители глав МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ситуацию на Ближнем Востоке, взаимодействие Москвы и Тегерана на международных площадках обсудили на встрече замминистры иностранных дел России и Ирана Сергей Рябков и Саид Хатибзаде, сообщили на Смоленской площади.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, а также вопросам взаимодействия Москвы и Тегерана на международных площадках", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в среду.

Как отметили в МИД РФ, "встреча прошла в дружественной, конструктивной и доверительной атмосфере, традиционной для российско-иранских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства".