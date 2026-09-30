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Минфин в III квартале привлек от размещения ОФЗ 1,264 трлн рублей при плане 1,5 трлн

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в III квартале 2026 года привлек от продажи облигаций федерального займа 1,264 трлн рублей при квартальном плане в 1,5 трлн рублей (недобор к плану составил 236,08 млрд рублей, или 15,7%). В номинальном выражении объем размещения ОФЗ составил 1,39 трлн рублей.

В III квартале Минфин впервые с ноября 2025 года стал предлагать на аукционах облигации с переменным купоном (ОФЗ-ПК), так называемые флоатеры. Наибольшие объемы размещения гособлигаций на аукционах в июле-сентябре были зафиксированы 2 сентября, когда размещался выпуск ОФЗ-ПК (на сумму 1 трлн рублей по номиналу при выручке 938,872 млрд рублей) и 16 сентября при размещении ОФЗ-ПД (на сумму 139,571 млрд рублей по номиналу при выручке 119,465 млрд рублей).

В июле-августе в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин приостанавливал проведение аукционов по размещению ОФЗ. Министерство сообщило о приостановке 20 июля. Ранее для содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принимал решения не проводить аукционы 24 июня и 8 июля. Таким образом, в июле размещение гособлигаций состоялось только в один день - 1 июля (объем привлечения тогда составил всего 9,1 млрд рублей). Аукцион 15 июля, когда Минфин впервые с ноября 2025 года предложил флоатер, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

Первый аукционный день после полуторамесячного перерыва (2 сентября) оказался для Минфина очень удачным - был размещен весь выпуск ОФЗ-ПК серии 29031 на 1 трлн рублей по номиналу. Данный выпуск ОФЗ был зарегистрирован Минфином в июле этого года и до 2 сентября ни разу не выставлялся на аукционы.

Последний запланированный в третьем квартале первичный аукцион Минфина по размещению ОФЗ 30 сентября был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

В первом полугодии 2026 года ведомство смогло привлечь 2,865 трлн рублей (в номинальном выражении объем размещения составил 3,252 трлн рублей). Таким образом, за 9 месяцев текущего года Минфин в общей сложности привлек от размещения рублевых ОФЗ почти 4,13 трлн рублей (в номинальном выражении объем размещения составил 4,643 трлн рублей).

Кроме того, Минфин в конце мая провел сбор заявок на 10-летний выпуск ОФЗ в юанях, техразмещение данного выпуска объемом 10 млрд юаней состоялось 3 июня. Ставка фиксированного полугодового купона была установлена на уровне 7,65% годовых. Расчеты при первичном размещении производились по выбору инвестора в юанях или рублях. Расчеты при выплате купона и погашении облигаций будут производиться в юанях; по волеизъявлению держателя также возможны расчеты в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.

Программа государственных внутренних заимствований изначально предусматривала в 2026 году валовой объем размещения ОФЗ на 5,510 трлн рублей, погашение - 1,337 трлн рублей, чистое привлечение в размере 4,173 трлн рублей. Однако в настоящее время правительство подготовило проект поправок в бюджет текущего года, поэтому окончательные цифры программы заимствований на 2026 год станут известны после официального оглашения этих поправок и их последующего принятия.

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