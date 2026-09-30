Правительство ускорило доступ в Россию зарубежных орфанных лекарств

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство ускорило доступ оригинальных орфанных (для лечения редких заболеваний) и высокотехнологичных лекарственных препаратов зарубежного производства, сообщили в Минздраве.

"Правительство своим постановлением вводит возможность в течение 12 месяцев после регистрации поставлять такие препараты в иностранных упаковках с наклейкой на русском языке. Это повысит доступность лекарственных препаратов для пациентов и позволит своевременно начать терапию необходимыми препаратами, не дожидаясь, пока зарубежные производители наладят печать упаковки и инструкции на русском языке", - говорится в сообщении.

До регистрации препарата в России его можно ввозить в рамках специальной процедуры для незарегистрированных лекарств - в том числе - в упаковке на иностранном языке, однако, как только препарат получает регистрационное удостоверение, этот механизм автоматически перестает работать, объяснили в министерстве.

Выпуск русифицированной упаковки занимает несколько месяцев, в течение которых лекарство может быть недоступно, поскольку его невозможно ввезти ни по одной из действующих схем. При этом такие препараты в ряде случаев не имеют аналогов на рынке.

Постановление правительства направлено на решение этого вопроса. Ускорение ввоза орфанных препаратов не влияет на контроль качества и безопасности препаратов, поскольку контроль остается обязательным на всех этапах, подчеркнули в Минздраве.