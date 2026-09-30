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Обналичивание в банковском секторе в I полугодии сократилось в 2,1 раза, вне его - выросло на 4%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Обналичивание денежных средств в банковском секторе в первом полугодии 2026 года сократилось в 2,1 раза год к году - до 7,4 млрд рублей против 15,9 млрд рублей годом ранее, сообщил Банк России.

Это произошло преимущественно за счет снижения объемов обналичивания через счета физлиц, на которые деньги поступали веерными переводами от хозяйствующих субъектов, не ведущих реальной деятельности.

Объем обналичивания вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, продаваемой компаниями оптовой и розничной торговли третьим лицам) вырос на 4%, до 8 млрд рублей.

Объемы подозрительных операций подставных физических лиц - дропов, обеспечивающих расчеты анонимных криптовалютных обменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и иных видов противоправной деятельности, в первом полугодии снизились на треть по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Подозрительные операции с признаками вывода денежных средств за рубеж в первом полугодии 2026 года снизились на 35%, до 5,5 млрд рублей, во многом за счет кратного сокращения подозрительных переводов нерезидентам по основаниям оплаты товаров, якобы покупаемых у нерезидентов в Российской Федерации. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж главным образом использовались авансовые платежи за импортируемые товары (44%) и переводы в пользу нерезидентов по сделкам с услугами (34%).

Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2026 года формировался преимущественно в строительной отрасли (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%), отмечает регулятор.

Как сообщалось ранее, объемы подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж в первом полугодии снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 20,9 млрд рублей).

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