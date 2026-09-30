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В ярославском селе из-за пожара на производстве пиротехники повреждены 22 МКД

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В селе Кубринск Переславского округа из-за пожара на предприятии по производству пиротехники повреждения получили 22 многоквартирных дома, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Сейчас комиссия обследует все дома в селе Кубринск. На данный момент известно, что 22 многоквартирных дома серьезно пострадали. Взрывная волна и осколки повредили кровлю и окна, - написал он. - Вместе с фондом капремонта ведутся срочные охранные работы: выполняется временный ремонт крыш для защиты жилья от осадков и холода. Его завершат до пятницы, затем сразу начнётся капитальный ремонт, который планируется закончить в ноябре. Также идет замена поврежденных оконных блоков".

Компенсации пострадавшим и семьям погибших будут выплачены в соответствии с актами комиссий, пообещал Евраев.

В селе продолжается поквартирный обход.

"Там, где фактический ущерб превышает установленные нормативы, рассмотрим каждый случай в индивидуальном порядке и решим - пообещал губернатор. - Выплаты начнем на следующей неделе".

Евраев поблагодарил все службы за оперативность и отдельно отметил работу сотрудников ГУ МЧС Ярославской области пожарно-спасательной службы региона, которые "работали с риском для жизни в сложнейших условиях: в темное время суток и под угрозой детонации".

Причины пожара установят СКР и техническая экспертиза.

30 сентября в Ярославской области день траура по 14 погбшим.

Михаил Евраев МЧС СКР Кубринск Ярославская область
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