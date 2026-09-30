Путин заявил о необходимости сбалансированного и реалистичного федерального бюджета

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой", - сказал Путин в среду на первом заседании Госдумы девятого созыва.

Как отметил Путин, во-первых, это унизительно, "во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем". "А в-третьих, и это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное - не допускать никаких ошибок и подходить к решению задач в этих чрезвычайно важных сферах ответственно", - сказал глава государства.