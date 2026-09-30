Плодоовощной союз призвал защитить тепличную отрасль от демпинга импорта

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рынок тепличных овощей в России, в развитие которого было инвестировано порядка 900 млрд рублей, сталкивается с демпингом со стороны импортной продукции. В таких условиях нужны дополнительные меры для его защиты, вплоть до квотирования импорта в размере 300 тысяч тонн или введения минимальной импортной цены, считают в Плодоовощном союзе.

"Проблема - демпинг импортной продукции. Разница по ценам между томатами российского производства и импортными огромная. В некоторых месяцах, как например в марте-апреле, она достигает 2,5 раза. Это самые сложные месяцы для нас", - заявил президент союза Игорь Мозговенко на конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство".

По его словам, себестоимость отечественного производства выше, чем цены, по которым импортные товары завозятся в Россию. При этом он добавил, что к тому же из-за рубежа зачастую завозится небезопасная продукция, ряд нарушений носят системный характер.

В его презентации в числе возможных мер защиты внутреннего рынка названы, в частности, сезонные импортные пошлины, тарифная квота в размере порядка 300 тысяч тонн с запретительной сверхквотной пошлиной, минимальная импортная цена (индикативная таможенная стоимость) на уровне около 200 рублей за кг.

Как заявил Мозговенко, в целом самообеспеченность России огурцами составляет 97%, по томатам - 89%. Но в зимние месяцы, когда работают теплицы на досвечивании, эти показатели ниже. В частности, по томатам - 61%, сообщил он.

По его данным, в 2025 году Россия импортировала 489 тысяч тонн томатов, из них 58% пришлись на период, когда работают теплицы с досвечиванием. Основными поставщиками - по 30% - являются Азербайджан и Туркмения.

Как сообщил Мозговенко, в 2025 году тепличная отрасль собрала 681 тысячу тонн томатов и 879 тысячи тонн огурцов. Площадь весенних теплиц и парников составляет 2,2 тысячи га, теплиц, использующих технологию досвечивания, - 1,8 тысячи га.