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Российские туристы стали чаще путешествовать по стране с животными

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы чаще ищут гостиницы, работающие по концепции pet friendly, то есть допускающие проживание с домашними животными, за год количество запросов на такой отдых выросло на 30%, сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.

"Важной тенденцией стало выбирать объекты по фильтру "можно с животными". Россиян стала больше интересовать возможность путешествия и размещения с кошками, собаками. Количество пользователей, который выбирают гостиницы, где разрешено пребывание с животными, выросло на 30% за этот год", - сказал он на пресс-конференции в среду.

По словам Брагина, отельеры в России позитивно воспринимают эту тенденцию, поскольку она позволяет привлекать больше путешественников и повышать загрузку объектов в непростой период.

По данным единого реестра объектов классификации в сфере туриндустрии, который ведет Росаккредитация, из почти 40 тыс. действующих по стране объектов размещения гостей с животными готовы принимать 25%, или 9860 объектов размещения.

При этом, доля таких объектов различается от региона к региону, но редко где составляет меньше 20%. Так, в Краснодарском крае из 4,6 тыс. отелей принимать туристов с животными готовы порядка трети. В Санкт-Петербурге доля таких гостиниц составляет также 32%, в Московской области - 26%, в Москве - около 22%, в Татарстане - 20%.

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