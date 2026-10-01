Поиск

Еще два вуза начали готовить офицеров для Сухопутных войск

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Перечень вузов, которые ведут подготовку кадров для Сухопутных войск России, в этом году расширен за счет двух образовательных учреждений, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В настоящее время подготовка офицерских кадров Сухопутных войск осуществляется в трех военных академиях и семи военных командных училищах. В 2026 году перечень вузов Сухопутных войск пополнился Военной академией войсковой ПВО ВС РФ, а также вновь созданным Челябинским высшим танковым командным училищем", - говорится в сообщении.

1 октября в России отмечают День Сухопутных войск.

"Сегодня Сухопутные войска - это надёжная сила, обеспечивающая защиту национальных интересов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Сегодня военнослужащие Сухопутных войск, используя и совершенствуя новые тактические приёмы ведения боевых действий, эффективно выполняют задачи в ходе проведения специальной военной операции", - заявило министерство.

Сухопутные войска, будучи видом Вооруженных сил РФ, включают мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска ПВО, разведывательные подразделения и воинские части, инженерные войска, войска РХБЗ и войска связи.

По данным Минобороны РФ, на вооружении Сухопутных войск состоят, в частности, боевые машины пехоты БМП-2М, БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, модернизированные танки Т-72, Т-80, Т-90, современные РСЗО семейства "Торнадо" и различные артиллерийские орудия, зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-МЗ", "Тор-М2", ракетные комплексы "Искандер".

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шахта "Распадская" приостановила работу после пожара

Правительство РФ предлагает с 2027 года повысить ряд налоговых штрафов

Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

 Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

Тарифы ЖКХ в РФ с 1 октября вырастут в среднем на 9,9%

В Генштабе России подчеркнули, что призывников не направят в зону СВО

Генштаб РФ заявил, что в рамках осенней кампании призовут около 120 тыс. человек

Кабмин заложил поступление в бюджет доходов от прибыли ЦБ в 2027 году в 216 млрд руб.

В проекте трехлетнего бюджета учтена индексация пенсий и пособий

Прожиточный минимум в РФ в 2027 году превысит 20,2 тыс. рублей

Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

 Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12024 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов