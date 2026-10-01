Еще два вуза начали готовить офицеров для Сухопутных войск

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Перечень вузов, которые ведут подготовку кадров для Сухопутных войск России, в этом году расширен за счет двух образовательных учреждений, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В настоящее время подготовка офицерских кадров Сухопутных войск осуществляется в трех военных академиях и семи военных командных училищах. В 2026 году перечень вузов Сухопутных войск пополнился Военной академией войсковой ПВО ВС РФ, а также вновь созданным Челябинским высшим танковым командным училищем", - говорится в сообщении.

1 октября в России отмечают День Сухопутных войск.

"Сегодня Сухопутные войска - это надёжная сила, обеспечивающая защиту национальных интересов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Сегодня военнослужащие Сухопутных войск, используя и совершенствуя новые тактические приёмы ведения боевых действий, эффективно выполняют задачи в ходе проведения специальной военной операции", - заявило министерство.

Сухопутные войска, будучи видом Вооруженных сил РФ, включают мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска ПВО, разведывательные подразделения и воинские части, инженерные войска, войска РХБЗ и войска связи.

По данным Минобороны РФ, на вооружении Сухопутных войск состоят, в частности, боевые машины пехоты БМП-2М, БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, модернизированные танки Т-72, Т-80, Т-90, современные РСЗО семейства "Торнадо" и различные артиллерийские орудия, зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-МЗ", "Тор-М2", ракетные комплексы "Искандер".