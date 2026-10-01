Тариф электросетей в РФ с октября вырос на 15,2%, единой энергосети - на 16%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Увеличение тарифа на передачу электроэнергии по единой национальной энергосети (ЕНЭС) России с 1 октября составило 16%, тарифа распредсетей - на 15,2% для всех потребителей (и населения, и прочих).

Конечная цена электроэнергии для населения, в свою очередь, выросла на 11,3% (тарифы для него дифференцированы, увеличение затрагивает цены "первого диапазона" объемов потребления, ограниченного 3900 кВт.ч/мес. - ИФ).

Это первое увеличение тарифов в октябре, обычно в энергетике они индексируются с июля, к чему и планируется вернуться в 2027-2029 гг.

Как сообщалось ранее в макропрогнозе, в следующем году речь может идти об увеличении тарифа единой энергосети с июля на 16,7%, распредсетей - для населения на 17,5%, для остальных - 15,2%, а рост конечных цен на электроэнергию ожидается на уровне 14,4%.

В 2028 году тарифы сетей могут стать на 12% больше для населения и на 9,7% больше для прочих потребителей, ЕНЭС - на 12,7%. В 2029 году речь может идти об увеличении тарифов распредсетей для всех категорий потребителей на 7,2%, а тарифа единой энергосети - на 9,1%.

Для населения цены на электроэнергию в 2028 году могут подняться на 12,1%, в 2029 году - на 10,1%.