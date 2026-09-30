Регионам РФ выделят дополнительные средства на регулирование популяции медведей

Будет рассмотрена возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что правительство РФ готовит меры в связи со случаями нападений медведей в регионах, в том числе выделение дополнительных средств на регулирование популяции хищника.

"По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тыс. особей. Очевидно, что с ростом популяции увеличивается и число проблем. Нужны системные меры, чтобы выстроить безопасное соседство людей и животных, а также поддерживать необходимый баланс. В связи с этим правительство России в настоящее время готовит ряд первоочередных мероприятий", - сказал Патрушев на совещании по ситуации с нападениями медведей. Его слова приводит пресс-служба вице-премьера.

В частности, по его словам, "необходимо сформировать перечень субъектов, которым требуется дополнительное финансирование для регулирования численности этого хищника". "На основании данного перечня в ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении соответствующих федеральных средств", - сказал Патрушев.

Кроме того, по его словам, правительством "прорабатываются изменения в нормативную базу, которые позволят регионам оперативно принимать дополнительные решения в отношении регулирования популяции". "В частности, будет рассмотрена возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида", - отмечается в сообщении.

В настоящее время наибольшее количество случаев зафиксировано в Приморском и Красноярском краях, Иркутской области. Регионы самостоятельно принимают меры по регулированию популяции диких животных, добавили в пресс-службе.

Со своей стороны глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что в текущем году ситуацию осложняет недостаток кормовой базы для медведей, а также рассказал о некоторых мерах регулирования численности, которые уже применяются в регионах.

Министр предложил установить базовые нормативы численности этого хищника для каждой конкретной местности, сказано в сообщении.

Вице-премьер Патрушев поручил провести на площадке Минприроды России штабы с участием субъектов РФ и заинтересованных ведомств, в том числе МВД России, Генпрокуратуры, Россельхознадзора и Росприроднадзора. Выработанные решения и лучшие практики по снижению риска нападения медведей будут направлены во все субъекты РФ, сказано в сообщении.

"Вице-премьер особо обратил внимание на необходимость большей вовлеченности в этот вопрос глав регионов, а также усиление контроля за нахождением людей в лесу. Здесь требуется соответствующая разъяснительная работа с населением", - доплатили в пресс-службе.

В совещании приняли участие представители МВД России, Минфина России, Генпрокуратуры России, Росприроднадзора, Россельхознадзора, других заинтересованных ведомств, научного сообщества и главы регионов.