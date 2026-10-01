Президент Таджикистана обсудил с Хуснуллиным развитие сотрудничества

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Состояние и развитие многостороннего сотрудничества обсудил президент Таджикистана Эмомали Рахмон с российским вице-премьером, сопредседателем таджикско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Маратом Хуснуллиным, сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

По её данным, стороны, в частности, обсудили сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, энергетической, транспортной и других сферах.

"Мы высоко ценим таджикско-российские отношения стратегического партнёрства и союзничества", - отметил Рахмон в начале встречи.

Особое внимание на встрече было уделено расширению сотрудничества в промышленности, энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике. Обсуждались развитие транспортных и логистических связей, создание совместных предприятий, реализация инвестиционных проектов, поставки нефтепродуктов в Таджикистан, а также выполнение крупных инфраструктурных проектов, информирует пресс-служба.

Согласно сообщению, состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам дусторонних отношений.

Россия является одним из ключевых экономических и инвестиционных партнеров Таджикистана. Двустороннее взаимодействие охватывает торговлю, энергетику, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и другие направления.