Максимальные суммы больничных и декретных пособий вырастут в 2027 году

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком увеличат в 2027 году, сообщила в среду пресс-служба Минтруда РФ.

Рост этих пособий заложен в проекте бюджета Социального фонда России, который в среду внесен правительством РФ в Госдуму, уточнили в пресс-службе министерства.

"Ежегодный рост единой облагаемой базы страховых взносов, которая введена с 2023 года вместе с единым тарифом, позволяет ежегодно существенно увеличивать для работающих граждан суммы выплат по временной нетрудоспособности и материнству. Так, максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 млн рублей", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого привели в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что в общей сложности в 2027 году Социальный фонд России планирует направить почти 1,6 трлн рублей на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Суммы пособий рассчитываются исходя из среднего заработка работника за два календарных года, предшествующих наступлению страхового случая, напомнили в Минтруде. Так, пособие по беременности и родам составляет 100% среднего заработка работающей женщины, его максимальная сумма вырастет с 955,8 тыс. рублей в 2026 году до 1,1 млн рублей в 2027 году при нормальных родах и отпуске в 140 календарных дней, сообщили в пресс-службе.

Согласно проекту бюджета Соцфонда, максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан, у которых отпуск по уходу за ребенком наступит в 2027 году, составит более 95,5 тыс. рублей в месяц против 83 тыс. рублей в 2026 году.

В свою очередь размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа и составляет при стаже до 5 лет - 60%, при стаже от 5 до 8 лет - 80% и при стаже 8 и более лет - 100% среднего заработка. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет вырастет с 207,6 тысяч рублей в 2026 году почти до 239 тысяч рублей в месяц в 2027 году, сказано в сообщении.