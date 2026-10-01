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В СВР рассказали об украинской схеме хищения средств на поставках пистолетов из Европы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новое руководство Службы безопасности Украины (СБУ) организовало схему кражи денег европейских налогоплательщиков на поставках пистолетов из Европы, сообщили в четверг в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающей в СВР информации, новое руководство СБУ организовало очередную схему кражи денег европейских налогоплательщиков на поставках пистолетов из стран ЕС для нужд ведомства. Она предполагает закупку оружия через сеть посредников в Восточной Европе, при прохождении через которую стоимость одной единицы "взлетает" в три раза - с 250 до 750 евро", - говорится в сообщении пресс-бюро.

В нем отмечается, что "ключевую роль играет польская фирма Wytwornia Broni Jacek Popinski, зарегистрированная в н.п. Рогув Лодзинского воеводства": "Она приобретает пистолеты в том числе у филиала австрийской оружейной компании Glock в Панаме и перепродает их украинцам. С каждой партии объемом 5 тыс. пистолетов на счета доверенных лиц руководства СБУ переводится 625 тыс. евро. При этом все расходы на приобретение указанного оружия оплачивают министерства обороны Бельгии и Германии".

"Остается только догадываться о масштабах воровства и коррупции при закупках Киевом более дорогостоящего вооружения, в первую очередь дефицитных боеприпасов для зенитных ракетных комплексов. Впрочем, подсказкой могут служить слова Владимира Зеленского о внезапном появлении в военном бюджете Украины незапланированной "дыры" в размере 27 млрд долларов. Закрывать ее Киев и его европейские спонсоры по традиции будут за счет средств, изъятых у рядовых граждан государств Европы", - говорится в сообщении СВР РФ.

Там добавили: "Эта информация дает ответ на вопрос, почему гауляйтер Украины и его окружение так упорно отказываются идти на мирное завершение конфликта. Обезумев от легкой наживы, они просто не могут остановиться и продолжают набивать карманы на губительной для украинцев войне".

СБУ СВР
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