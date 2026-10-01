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Минобороны РФ заявило об улучшении положения российских войск в зоне СВО

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили положение в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Боковое, Горняк, Лидино, Марьевка, Новогригоровка, Новоявленка, Сергеевка и Шиловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, всего в зоне ответственности группировки потери украинских сил составили до 460 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Грушевка, Изюмское, Ковалевка, Осиново, Пролетарское Харьковской области, Маяки и Пришиб Донецкой Народной Республики", - сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, потери ВСУ на этих участках составили более 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Беленькое, Василевская Пустошь, Дружковка, Клиновое, Краматорск, Николаевка, Семеновка и Славянск Донецкой Народной Республики", - сообщили в министерстве обороны.

По словам военных, в зоне действий группировки армия Украины потеряла свыше 205 военнослужащих, бронетранспортер и 16 автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка, Коломийцы, Лысая Балка, Орлы Днепропетровской области, Московка, Никольское, Общее, Самойловка и Свобода Запорожской области", - сказали в Минобороны РФ.

Здесь украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих, боевую бронированную машину и 12 автомобилей, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и четыре автомобиля", - информирует ведомство.

Российскими военными за сутки нейтрализованы 650 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ в четверг.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщило министерство.

Минобороны РФ ВСУ
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