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Песков не считает конфронтационным предупреждение РФ о ядерном оружии в ситуации с Калининградом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Предупреждение РФ о готовности использовать ядерное оружие при попытке блокады Калининграда не стоит воспринимать как конфронтационное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Знаете, эти упомянутые письмо и публикации, наверное, не стоит воспринимать как конфронтационные заявления. Скорее, давайте вспомним мюнхенскую речь Путина, которую тоже все восприняли, в большинстве восприняли на Западе как конфронтационную речь, но она таковой не была. Наоборот, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, говорил об открытости России для диалога, но отмечал те противоречия растущие и те предпосылки конфронтации, которые он видел", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так Песков прокомментировал сообщения о том, что генсек НАТО Марк Рютте заявил о получении альянсом предупреждения России о возможном ядерном ответе в случае попытки блокады Калининграда.

Говоря о Мюнхенском выступлении президента РФ Владимира Путина, Песков напомнил, что все, о чем тогда высказывался глава государства, оказалось правдой.

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"Также и в этом случае Калининград является неотъемлемой частью Российской Федерации, это наш очень важный самый западный регион России. И, собственно, там идет речь о том, что Россия, безусловно, будет в соответствии со своим законодательством обеспечивать безопасность этого региона", - сказал Песков.

Он отметил, что это заявление было сделано на фоне продолжающегося процесса достаточно стремительной милитаризации Европы и европейских государств.

"Кроме того, подавляющее большинство этих европейских государств принимает непосредственное участие в войне на Украине, причем со стороны Украины. Они поставляют им своих военных инструкторов, они поставляют и вооружение, и амуницию, и боеприпасы. Разумеется, если вы принимаете участие в войне на чьей-то стороне, это не может не иметь последствий - самого разного характера. Вот, собственно, о чем идет речь в этой ситуации", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Калининград Калининградская область
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