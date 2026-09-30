МИД надеется, что Запад услышит предупреждения РФ из-за угроз насчет Калининграда

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ выразили надежду, что на Западе услышат предупреждения России в связи со звучащими там угрозами в отношении Калининградской области.

"Русофобская истерия реваншистских кругов на Западе достигла своего апогея. Отдельные "горячие головы" планомерно ведут Европу к потенциальному конфликту, подготавливая к эскалации напряжённости. Рядовых европейцев запугивают апокалиптическими сценариями и якобы исходящими от нашей страны "гибридными" угрозами", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ относительно возможности нанесения ядерного удара по странам НАТО в случае попытки изолировать Калининград. Ее ответ размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский "мечтает о нанесении военного поражения России", министр обороны Эстонии "публично рассуждает о преимуществах "превентивной" войны с нашей страной". "Причем эти политики, и не только они, уверовали в то, что война будет вестись только теми средствами, где у НАТО, как они считают, есть преимущество. Этих деятелей надо возвращать на почву реальности. Надеемся, что наши предупреждения будут услышаны теми, кому они адресованы", - говорится в ответе Захаровой.