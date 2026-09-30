Поиск

МИД надеется, что Запад услышит предупреждения РФ из-за угроз насчет Калининграда

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ выразили надежду, что на Западе услышат предупреждения России в связи со звучащими там угрозами в отношении Калининградской области.

В РоссииВ НАТО отреагировали на позицию Москвы относительно КалининградаВ НАТО отреагировали на позицию Москвы относительно КалининградаЧитать подробнее

"Русофобская истерия реваншистских кругов на Западе достигла своего апогея. Отдельные "горячие головы" планомерно ведут Европу к потенциальному конфликту, подготавливая к эскалации напряжённости. Рядовых европейцев запугивают апокалиптическими сценариями и якобы исходящими от нашей страны "гибридными" угрозами", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ относительно возможности нанесения ядерного удара по странам НАТО в случае попытки изолировать Калининград. Ее ответ размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский "мечтает о нанесении военного поражения России", министр обороны Эстонии "публично рассуждает о преимуществах "превентивной" войны с нашей страной". "Причем эти политики, и не только они, уверовали в то, что война будет вестись только теми средствами, где у НАТО, как они считают, есть преимущество. Этих деятелей надо возвращать на почву реальности. Надеемся, что наши предупреждения будут услышаны теми, кому они адресованы", - говорится в ответе Захаровой.

МИД РФ Калининградская область Мария Захарова Европа Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

 Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

Что произошло за день: среда, 30 сентября

Суд арестовал почти 61% акций "ЕвроТранса" по делу главы совета директоров

 Суд арестовал почти 61% акций "ЕвроТранса" по делу главы совета директоров

Задержан сотрудник Минобороны, ответственный за приемку курских оборонительных сооружений

МИД РФ назвал возможными военными целями заводы Европы, производящие оружие для Киева

 МИД РФ назвал возможными военными целями заводы Европы, производящие оружие для Киева

Директор завода пиротехники в Ярославской области арестован из-за гибели 14 человек

 Директор завода пиротехники в Ярославской области арестован из-за гибели 14 человек

Рютте напомнил России об оборонительных целях НАТО

В СКР высказались за введение водительских прав для управления электросамокатами

 В СКР высказались за введение водительских прав для управления электросамокатами

Обналичивание в банковском секторе в I полугодии сократилось в 2,1 раза, вне его - выросло на 4%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12023 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов