Субсидии на морской транзит с Калининградской областью в 2027 г. могут составить 6 млрд руб.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2027 году планирует продолжить субсидировать судоходным компаниям тарифы морской доставки грузов в Калининградскую область и из нее.

На субсидирование морских перевозок грузов на калининградском направлении может быть выделено 6 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2027-2029 годы, внесенному правительством в Госдуму.

В 2026 году правительством РФ на морские субсидии на калининградском направлении выделено 5 млрд рублей.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен. Морские перевозки грузов между Калининградской областью и остальной территорией России обеспечивали порядка 30 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.