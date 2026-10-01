Индивидуальные терапевтические вакцины бесплатны для онкопациентов в РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Индивидуальные терапевтические вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии доступны пациентам в России по программе обязательного медицинского страхования (ОМС); первые пациенты получают такое лечение бесплатно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Расширяется и программа государственных гарантий: прорывные индивидуальные терапевтические вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии стали доступны пациентам в системе ОМС. Первые пациенты уже сегодня получают такое лечение бесплатно", - говорится в приветствии Мурашко участникам VI форума "Пациент-ориентированные инновации: практика и реалии".

Министр отметил, что это меняет логику оказания медицинской помощи: от стандартных схем к персонализированным решениям, рассчитанным на конкретного человека.

"Мы продолжим эту работу, подкрепив ее соответствующими ресурсами", - добавил глава Минздрава.