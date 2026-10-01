Сход селей и подъем воды в реках возможны в Дагестане из-за ожидающихся ливней

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Прогнозируемые обильные осадки на территории Дагестана в ближайшие дни могут вызвать сход селей и повышение уровня воды в водоемах, сообщает Главное управление МЧС РФ по республике в четверг.

Сильные осадки ожидаются с 1 по 3 октября.

В главке МЧС также предупредили, что из-за обильных осадков есть риск нарушения электроснабжения и автомобильного сообщения на территории более 30 муниципалитетов Дагестана.

Спасатели призвали жителей и гостей республики к внимательности и осторожности.