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Сход селей и подъем воды в реках возможны в Дагестане из-за ожидающихся ливней

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Прогнозируемые обильные осадки на территории Дагестана в ближайшие дни могут вызвать сход селей и повышение уровня воды в водоемах, сообщает Главное управление МЧС РФ по республике в четверг.

Сильные осадки ожидаются с 1 по 3 октября.

В главке МЧС также предупредили, что из-за обильных осадков есть риск нарушения электроснабжения и автомобильного сообщения на территории более 30 муниципалитетов Дагестана.

Спасатели призвали жителей и гостей республики к внимательности и осторожности.

Дагестан МЧС
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