Законопроект о раскрытии состава вейпов и табачных изделий принят в I чтении

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий раскрывать данные о наличии в составе вейпов и табачных изделий ингредиентов, приводящих к усилению зависимости и оказывающих токсичное воздействие на организм.

"Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, опубликованному в базе данных Госдумы.

Законопроект 1286415-8, предполагающий изменения в закон "О коммерческой тайне", был внесен правительством РФ в Госдуму в июле.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект закона, отметил, что инициатива позволит открыть "завесу тайны над тем, какие же ингредиенты гражданам предлагают в курительных смесях, вейпах, в табаке".

Он отметил, что сейчас "с криками "это коммерческая тайна!" закрыли состав таких изделий за семью замками, "а когда дети стали болеть, погибать, настоятельно обращались в правительство". "Надо отдать должное министру, правительству, они сегодня вносят этот законопроект, который крайне важен для защиты здоровья наших граждан", - сказал Володин.