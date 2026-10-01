Поиск

Законопроект о раскрытии состава вейпов и табачных изделий принят в I чтении

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий раскрывать данные о наличии в составе вейпов и табачных изделий ингредиентов, приводящих к усилению зависимости и оказывающих токсичное воздействие на организм.

"Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, опубликованному в базе данных Госдумы.

Законопроект 1286415-8, предполагающий изменения в закон "О коммерческой тайне", был внесен правительством РФ в Госдуму в июле.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект закона, отметил, что инициатива позволит открыть "завесу тайны над тем, какие же ингредиенты гражданам предлагают в курительных смесях, вейпах, в табаке".

Он отметил, что сейчас "с криками "это коммерческая тайна!" закрыли состав таких изделий за семью замками, "а когда дети стали болеть, погибать, настоятельно обращались в правительство". "Надо отдать должное министру, правительству, они сегодня вносят этот законопроект, который крайне важен для защиты здоровья наших граждан", - сказал Володин.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпросвещения РФ к 1 сентября 2027 года создаст перечень игрушек для детсадов

 Минпросвещения РФ к 1 сентября 2027 года создаст перечень игрушек для детсадов

Минобрнауки сократило список олимпиад, дающих право на приоритетное зачисление в вузы

 Минобрнауки сократило список олимпиад, дающих право на приоритетное зачисление в вузы

Пошлина на недружественный алкоголь и пиво может вырасти с 3 до 5 евро за литр

Вакцина от аллергии "Аллергарда" появится в гражданским обороте в октябре

РСТ не ждет последствий для россиян от приостановки рейсов Flydubai в Израиль

Единый сельхозналог, часть НДФЛ "поднимут" из муниципальных бюджетов в региональные

Дума ратифицировала соглашение о временной трудовой деятельности граждан РФ и Индии

Росприроднадзор подал два иска к ММК на общую сумму почти 6 млрд рублей

РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга

 РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга

Москва предпочла бы не ждать урегулирования с Киевом для экономического сотрудничества с США
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 106 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3811 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12037 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов