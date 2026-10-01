Законопроект о едином операторе безопасности на группе важных объектов транспорта прошел I чтение

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании правового механизма организации и координации деятельности субъектов транспортной инфраструктуры по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства.

Законопроект (1229291-8), внесенный правительством РФ, предлагает закрепить в законодательстве РФ правовой статус "единого оператора" как специального уполномоченного субъекта, который возьмет на себя координацию и непосредственное обеспечение транспортной безопасности на группе критически важных объектов.

В настоящее время такие объекты, в частности, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, морские или речные порты, расположенные рядом, могут имеют общие входы и инженерные сети, принадлежащие разным собственникам, и каждый владелец сам отвечает за безопасность на своем участке.

Законопроект предлагает ввести централизованное управление: единый оператор будет координировать силы и средства защиты сразу нескольких объектов, чтобы обеспечить единый высокий уровень защиты.

Согласно законопроекту, Минтранс России по согласованию с ФСБ и МВД будет определять единого оператора и утверждать перечень объектов, где он будет работать.