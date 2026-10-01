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В Кремле назвали неприемлемыми любые попытки давления на Калининградскую область

В Кремле назвали неприемлемыми любые попытки давления на Калининградскую область
Дмитрий Песков
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любые попытки давления на Калининградскую область неприемлемы, при этом нагнетать тему об угрозах региону не стоит.

"Поскольку идет достаточно "оголтелая" милитаризация Европы, то, конечно, нам нужно заранее сформулировать свою позицию. Для нас это неотъемлемая часть Российской Федерации, любые попытки давить на этот регион - неприемлемы", - сказал он обозревателю "Известий".

При этом, по его словам, нагнетать тему об угрозах региону не стоит.

"Здесь нужно умерить пыл. Здесь нужно в Европе, чтобы все поняли, что это действительно неотъемлемая часть Российской Федерации. РФ никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на эту неотъемлемую часть, но при этом мы считаем, что подобная риторика не должна доминировать, как это сейчас происходит", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти всегда уделяют особое внимание обеспечению потребностей Калининградской области.

"Тема Калининграда постоянно в повестке дня, тема специального энергообеспечения, обеспечения продуктами, обеспечения беспрепятственного проезда пассажиров на поездах и так далее, и так далее. Это постоянный предмет для заботы власти", - сказал он.

Ранее помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что президент России дал все необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области, соответствующие структуры очень тщательно их выполняют.

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