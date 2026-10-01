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На нацпроект "Новые материалы и химия" заложено 71,7 млрд рублей на три года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия в ближайшие три года планирует выделить из федерального бюджета 71,7 млрд рублей на реализацию национального проекта "Новые материалы и химия", говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, внесенному правительством в Госдуму.

Так, в 2027 году финансирование может составить 15,82 млрд рублей, в 2028-м - 19,54 млрд рублей, в 2029-м - 36,34 млрд рублей. Предложения на ближайшие два года менее амбициозны, чем в прошлогоднем проекте бюджета: тогда на эти цели предлагалось направить в 2027 году 19,89 млрд рублей, в 2028 году - 22,71 млрд рублей.

Национальный проект "Новые материалы и химия" направлен на достижение технологической независимости России в химической и биотехнологической отраслях. В его рамках к 2030 году планируется создать более 130 новых химических производств и наладить выпуск свыше 700 критически важных продуктов. Ожидается, что в результате реализации нацпроекта объем выпуска мало- и среднетоннажной химической продукции вырастет до 180% по сравнению с уровнем 2020 года.

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