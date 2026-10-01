Штрафы для компаний за нарушения пожарной безопасности могут вырасти до 4 млн руб.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает повысить административные штрафы для компаний за нарушения требований пожарной безопасности, в большинстве случаев в два раза, максимальный штраф может составить 4 млн руб.

Документ размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующей статье 20.4 КоАП РФ, обычное нарушение требований пожарной безопасности влечет для юридических лиц предупреждение или штраф от 300 тыс. до 400 тыс. руб., законопроект предлагает повысить его до 600-800 тыс. руб. Для индивидуальных предпринимателей штраф предлагается увеличить с нынешних 40-60 тыс. до 80-120 тыс. руб., для должностных лиц - с 20-30 тыс. до 40-60 тыс. руб.

За те же нарушения, совершенные в условиях особого противопожарного режима, штраф для юридических лиц сейчас составляет 400-800 тыс. руб., для ИП - 60-80 тыс. руб., для должностных лиц - 30-60 тыс. руб. Законопроект предлагает увеличить эти суммы вдвое.

Также вдвое предлагается увеличить штрафы за повторные нарушения на объектах чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, связанные, в частности, с неисправностью систем пожаротушения и пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, систем оповещения и эвакуационных выходов.

За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее пожар и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, действующий КоАП предусматривает для юридических лиц штраф от 1 млн до 2 млн руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Законопроект повышает штраф до 2 -4 млн руб., сохраняя возможность приостановления деятельности.

Кроме того, для производителей и поставщиков предлагается повысить штраф за невключение в техническую документацию обязательной информации о показателях пожарной опасности веществ, материалов, изделий и оборудования или о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Сейчас для юрлиц он составляет 90-100 тыс. руб. , законопроектом предлагается установить 200-300 тыс. руб. . За повторное нарушение вводится отдельный штраф для компаний в размере 300-400 тыс. руб.

В пояснительной записке правительство РФ объясняет повышение штрафов их фактическим обесценением из-за инфляции. "Таким образом, индексация штрафа на уровень инфляции - это не усиление ответственности, а восстановление ее исходного уровня", - говорится в документе.

Помимо пожарной безопасности, законопроект повышает штрафы за невыполнение требований по предупреждению и ликвидации ЧС, нарушение правил эксплуатации систем гражданской обороны, оповещения и средств индивидуальной защиты, нарушение запрета на курение и использование кальянов, правил продажи алкоголя.

По оценке правительства РФ, весь предусмотренный законопроектом комплекс изменений КоАП увеличит доходы бюджетной системы примерно на 5,273 млрд руб. ежегодно, из них федерального бюджета - на 3,078 млрд руб., консолидированных бюджетов субъектов РФ - на 2,195 млрд руб.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.