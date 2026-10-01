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Путин усомнился в том, что политика США по Палестине определяется Израилем

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не считает, что политика США в отношении Палестины определяется Израилем.

"Что касается палестинской проблемы, я сказал, еще раз повторю: она может быть решена только на основе создания полноценного палестинского государства. А по поводу того, что политика США в отношении Палестины определяется Израилем, ну, вряд ли это так", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Действующее руководство США руководствуется прежде всего своими национальными интересами, в этом я нисколько не сомневаюсь, зная президента Трампа. Это другой вопрос, кто как влияет на кого и как оценивать эти интересы и так далее. Но это вопрос другого характера. То же самое касается влияния европейских стран на политику США в отношении России. Ну, конечно, это же союзники по НАТО, они так или иначе влияют на позицию США", - отметил Путин.

Он добавил: "Но у США, у правящего класса США, свои есть понимания того, как надо выстраивать отношения. Да, влияние есть, наверняка есть, всегда было. Но в конечном-то итоге США руководствуются своими национальными интересами, особенно при президенте Трампе. Это, кстати говоря, касается и отношений США и Европы между собой. Ну, посмотрите, какие, скажем так, мягко говоря, чтобы никого не обижать, прагматичные решения принимают США в сфере экономического взаимодействия с Европой".

Владимир Путин США Палестина Израиль
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