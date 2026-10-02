Новак представит в Совфеде прогноз социально-экономического развития страны на трехлетку

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации в пятницу проведет свое первое заседание осенней сессии, на котором выступит с докладом заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

В рамках "правительственного часа" он представит прогноз социально-экономического развития страны на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также ответит на вопросы сенаторов.

В свою очередь министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов расскажет парламентариям о развитии беспилотных технологий в РФ на примере промышленного кластера электроники и беспилотных технологий в Томской области.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформирует коллег об основных задачах предстоящей работы.

Кроме того, на заседании будут представлены сенаторы, наделенные полномочиями региональ