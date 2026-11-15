Что произошло за день: воскресенье, 15 ноября

Последствия атаки беспилотников в Нижнекамске, повреждение энергосистемы ДНР, планы Эстонии закрыть границу с Россией

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА в Нижнекамске. Попавший в дом беспилотник был обезврежен и ликвидирован. В городе потушили цистерну с этилбензолом, которая загорелась после падения обломков.

- Энергосистема ДНР серьезно повреждена в результате атаки, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков. Прекращено энергоснабжение в части Донецка, Мариуполя и других крупных населенных пунктов региона.

- Минфин РФ готов распространить норму о передаче ЦБ в ФНС сведений о гражданах, систематически получающих доходы от других физлиц, только на операции, совершенные с 1 января 2027 года.

- Норма о налогообложении пунктов выдачи заказов по кадастровой стоимости исключена из поправок в Налоговый кодекс. Также будет исключен механизм приостановки приема заказов и размещения карточек товаров на маркетплейсах, если продавец не явился в налоговый орган или не представил документы. Уберут и условие, по которому IT-компании могли лишиться права на пониженную ставку налога на прибыль за непредставление бухгалтерской отчетности.

- Эстония намерена закрыть границу с Россией после попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems.

- Петербургский облачный провайдер Beget сообщил о DDoS-атаке на инфраструктуру.

- Французский боец Сирил Ган одержал победу над американцем Джошем Хокитом в главном поединке турнира UFC 334 в Нью-Йорке и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе.