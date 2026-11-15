Движение пассажирских поездов восстановлено в Ростовской области

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Движение пассажирских поездов, нарушенное ранее после атаки БПЛА, восстановлено и, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в своем канале в Мах.

"Начиная с 20:37 составы курсируют в штатном режиме. Ранее их движение было организовано по временной схеме", - говорится в сообщении.

Ранее пассажирские поезда на направлениях Таганрог - Ростов и Таганрог - Успенская в Ростовской области курсировали по временной схеме из-за нарушения работы контактной сети после повреждения электроподстанции из-за падения обломков БПЛА на станции Таганрог.

Как сообщалось, ночью на воскресенье в результате атаки БПЛА на Ростовскую область погиб инженер электроподстанции, пять человек пострадали.

В Таганроге в результате атаки получила повреждения электроподстанция в квартале Шубин. Произошло возгорание, открытое горение ликвидировано. Также в городе из-за падения обломков БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление частного дома. Никто не пострадал. В Таганроге действует локальный режим ЧС.

Кроме того, в Ростовской области после атаки БПЛА повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе на трассе Р-280, движение на 64-м км трассы перекрыто.