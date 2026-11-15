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Личным фондам запретят применять упрощенную систему налогообложения

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Личные фонды с 1 января 2027 года не смогут применять упрощенную систему налогообложения (УСН), соответствующую поправку в Налоговый кодекс (НК) РФ предложил Минфин.

"В перечень налогоплательщиков, которые не вправе применять режим УСН, включены личные фонды, чтобы не было налогового арбитража", - сказал в воскресенье замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, это необходимо, чтобы "люди не баловались, особенно, когда это касается личных фондов, а то хулиганят".

Соответствующая поправка предложена при подготовке ко второму чтению законопроекта (N617-9) который правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета. Поправка вносит изменения в статью 346.12 НК РФ, которая определяет перечень лиц, которые не вправе использовать режим УСН, среди них, в частности, банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонд (НПФ), инвестиционные фонды, ломбарды, организации с балансовой стоимостью основных средств более 200 млн рублей.

Сейчас личные фонды могут быть как наследственными (регистрируются после смерти), так и прижизненными - создающимися для управления имуществом, бизнесом, активами. Минимальный взнос в фонд за исключением наследственного составляет 100 млн рублей.

Минфин Алексей Сазанов
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