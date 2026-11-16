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Хуситы ведут наступление на временную столицу Йемена Аден

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы ведут активное наступление на Аден, где временно размещается международно признанное правительство Йемена, сообщают арабские СМИ.

Силы хуситов находятся уже примерно в 50 км от города. Тем временем правительственные силы спешно перебрасывают подкрепления из других районов Йемена для защиты города.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, правительство Йемена заявило, что передислоцирует свои войска из районов вблизи Баб-эль-Мандебского, чтобы сосредоточиться на защите временной столицы Адена на юге страны от наступающих сил хуситов.

Тем временем хуситы подтверждают, что взяли под контроль все районы на побережье Красного моря, откуда отступили правительственные войска.

Йемен хуситы
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Хуситы ведут наступление на временную столицу Йемена Аден

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