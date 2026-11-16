Трое человек пострадали в результате падения обломков БПЛА на Кубани

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Двое взрослых человек и ребенок пострадали в Северском районе Краснодарского края после падения обломков дрона, сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.

"В Северском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали три человека. В числе трех пострадавших - один ребенок. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в поселке Ильском произошло возгорание на территории одного из предприятий. На местах работают оперативные и специальные службы, добавили в региональном оперштабе.