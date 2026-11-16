Ростовский губернатор сообщил о четырех пожарах на предприятиях

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Ростовской области произошли пожары на четырех производственных объектах в Азове Ростовской области от атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА повреждены три частных дома, произошло возгорание, поврежден газопровод. Раненых нет.

В Азове от атаки БПЛА трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу.

Минувшей ночью и утром БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону и Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах области.