Помощник Алиева заявил о стабильном развитии отношений Баку и Москвы

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Отношения между Баку и Москвой в настоящее время стабильные и развиваются в рамках добрососедства, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в пятницу на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

"Что касается наших непосредственных соседей, то география является нашей судьбой. В биологии мы не можем выбирать родителей, а в геополитике не можем выбирать соседей. Это наша судьба, и мы должны жить вместе. Поэтому я рад, что отношения между Россией и Азербайджаном сейчас стабильные, нормальные и развиваются в духе добрососедства", - сказал Гаджиев, слова которого приводит агентство Report.

Отношения Баку и Вашингтона после саммита в августе 2025 года, по его словам, вышли на качественно новый уровень. Как сказал Гаджиев, за последние два года Азербайджану удалось выстроить прочные отношения стратегического партнерства с ведущими мировыми державами, включая США, Китай, а также Европейским союзом.

"Что касается Китая, то на региональном уровне у нас установлено всеобъемлющее стратегическое партнерство, и мы работаем над его практической реализацией. Второе направление - отношения с США. Вашингтонский саммит (8 августа 2025 г. - ИФ) был посвящен не только армяно-азербайджанской мирной повестке. Мы воспользовались этой возможностью, чтобы вывести отношения между США и Азербайджаном на качественно новый стратегический уровень", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, при предыдущих администрациях США у Азербайджана возникали определенные сложности, а Южному Кавказу и Каспийскому региону уделялось недостаточно внимания.

"Поэтому мы хотели вернуть США в регион с той ролью и тем подходом, которые, на наш взгляд, соответствуют его значению", - добавил он.

Он также выразил уверенность, что последующие администрации Белого дома продолжат развивать отношения с Азербайджаном, в том числе через призму армяно-азербайджанского мирного процесса.