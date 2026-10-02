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Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту сблизился с МКС для стыковки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon, запущенный накануне по московскому времени, в пятницу сблизился с Международной космической станцией (МКС) для проведения стыковки, сообщает NASA.

"Корабль подошел к МКС на расстояние 400 метров", - говорится в сообщении.

В состав миссии Crew-13 входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик. Российский космонавт участвует в миссии в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

Запуск корабля Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в четверг в 11:10 по времени Восточного побережья США (в 18:10 по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Автоматическая пристыковка корабля Crew Dragon к модулю Harmony американского сегмента станции планируется в четверг в районе 19:00 по американскому времени (в пятницу в 02:00 по Москве).

В настоящее время на орбитальной лаборатории работают семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA француженка Софи Адено.

NASA SpaceX Crew Dragon Falcon 9
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