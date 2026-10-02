Открытое горение ликвидировано в историческом особняке в центре Петербурга

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - На пожаре в особняке Миллера и примыкающем к нему здании на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге ликвидировано открытое горение, сообщает пресс-служба МЧС России ночью в пятницу.

"На пожаре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.

Накануне вечером начался пожар в неэксплуатируемом здании на Исаакиевской площади, 3 рядом с Исаакиевским собором. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м и перекинулся на примыкающее здание, где загорелась обрешетка кровли на 250 кв. м. Возгорание было локализовано на площади 2 тыс. кв. м.

К тушению привлечены 165 человек и 37 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в ведомстве.

На Исаакиевской площади, 3 расположен особняк Миллера постройки второй половины XIX века.

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу организовало проверку в связи с пожаром.