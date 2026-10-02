Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в ночь на пятницу.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточняет Росавиация.