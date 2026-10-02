Двадцать новых сенаторов пополнят Совет Федерации по итогам выборов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - По итогам прошедших в сентябре выборов в Совет Федерации придут 20 новых сенаторов, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"По итогам выборов традиционно происходит обновление состава Совета Федерации. Нашу команду пополнят 20 новых сенаторов. Часть из них уже наделены полномочиями и участвуют в нашем заседании. Давайте их поприветствуем и пожелаем продуктивной работы", - сказала Матвиенко, открывая осеннюю сессию Совета Федерации.

"В выборах впервые приняли участие жители наших воссоединённых исторических регионов. Теперь их представительство в полной мере обеспечено и в Совете Федерации, и в Государственной Думе", - отметила она.

Матвиенко также поздравила Вячеслава Володина с избранием председателем Государственной Думы и пожелала депутатам успешной работы.

"Уверена, что мы продолжим конструктивное взаимодействие во благо наших граждан и нашего Отечества", - сказала она.