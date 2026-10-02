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СКР инициировал международный розыск двух бывших министров обороны Украины

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщил, что организовал международный розыск двух бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова, главы ГУР Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди по заочным обвинениям в преступлениях против мирного населения России и Донбасса.

"Установлена причастность к преступлениям бывших министров обороны Украины и членов СНБО Алексея Резникова и Михаила Федорова. В 2021-2023 и 2026 годах они отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций, - говорится в сообщении. - Эти преступные действия повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры".

"В отношении Резникова и Федорова вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, организован их международный розыск", - говорится в сообщении.

По данным СКР, "расследуя обстоятельства терактов на территории России, следователи установили причастность начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди к ряду таких преступлений".

"Это атака при помощи БПЛА пляжа в селе Архипо-Осиповка, массированная атака Нижнекамска, а также атака иранского судна "Ана" и российского судна "Навис-1" в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала. В результате этих терактов погибли 21 человек, в том числе дети", - заявили в СКР.

Там отметили, что "Иващенко и Бровди заочно предъявлено обвинение, они объявлены в международный розыск".

Приведенные данные были представлены главе СКР Александру Бастрыкину на совещании, которое он провел в Луганске.

Донбасс СКР СНБО Алексей Резников Роберт Бровди Олег Иващенко Михаил Федоров
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